Чи цей об'єкт потенційно небезпечний?: Поблизу Землі 6 червня пролетить 61-метровий астероїд

За даними Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) у вівторок, 6 червня, астероїд 2023 KW2 наблизиться до Землі. Цю інформацію надала Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Відстань між астероїдом і Землею буде становити близько 4,5 мільйона кілометрів, а швидкість руху об'єкта складатиме 36 360 кілометрів за годину. Довжина цього небесного тіла оцінюється приблизно в 61 метр.

Варто відзначити, що астероїд вважається "потенційно небезпечним об'єктом" для NASA, якщо він наближається до Землі на відстань меншу ніж 7,4 мільйона кілометрів, а його розмір перевищує 150 метрів. Проте астероїд 2023 KW2 не відповідає обом цим критеріям одночасно, тому він не вважається "потенційно небезпечним".

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Нагадаємо, що астероїди – це невеликі небесні тіла, що рухаються по кеплерівським орбітам навколо Сонця. Розміри астероїдів варіюються від декількох метрів до сотень кілометрів. Більші небесні тіла називаються карликовими планетами, а менші – метеороїдами. Астероїди мають неправильну форму, оскільки не досягають необхідної маси для гідростатичної рівноваги та приймають неправильні форми.

На сьогодні відомо про існування понад 1,265 мільйона астероїдів у Сонячній системі (станом на 7 лютого 2023 року), і щомісяця відкриваються кілька тисяч нових об'єктів.

Нагадаємо, раніше вчені відповіли, які астероїди можуть знищити нашу планету та коли це може відбутись.

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