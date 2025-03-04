Потеря субсидии из-за родственника: какие изменения ждут украинцев в марте

Украинцы, тратящие на коммунальные услуги больше, чем установленный обязательный платеж, могут рассчитывать на субсидию. Это финансовая помощь, призванная уменьшить расходы семей с низкими доходами. Однако, если получатель не соблюдает правила предоставления субсидии, его могут отменить.

Из-за войны многие граждане Украины вынуждены были уехать за границу. Однако не все сообщили об этом Пенсионному фонду, что может стать основанием для прекращения субсидии.

Согласно действующим правилам, если кто-либо из членов семьи находится за пределами Украины более 60 дней, он не учитывается при назначении субсидии. Это касается как дохода человека, так и расчета нормативов коммунальных услуг.

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Например, если в квартире зарегистрировано три человека, но жена с ребенком уехали за границу и находятся там больше двух месяцев, то субсидию назначат только мужу.

Если получатель субсидии не сообщил о выезде родственника за границу более чем на 60 дней, а субсидия была рассчитана с учетом этого лица, выплаты могут быть прекращены, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Последствия непредоставления информации о выезде родственника за границу

Получатели субсидий обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о пребывании любого члена домохозяйства за пределами Украины более 60 дней. Это сообщение необходимо подать в течение 30 дней после того, как человек покинул страну. В случае нарушения этого правила:

Субсидия будет прекращена.

Чрезмерно полученные средства нужно будет вернуть государству.

Для возобновления субсидии следует подать новое заявление, которое будет рассмотрено только в начале следующего отопительного или неотапливаемого сезона.

В 2025 году получатели субсидий должны внимательно соблюдать правила, чтобы не потерять поддержку. Если член семьи планирует длительный выезд за границу, важно своевременно уведомить соответствующие органы.

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