Втрата субсидії через родича: які зміни чекають українців у березні

Українці, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж встановлений обов’язковий платіж, можуть розраховувати на субсидію. Це фінансова допомога, що покликана зменшити витрати сімей з низькими доходами. Проте, якщо отримувач не дотримується правил надання субсидії, її можуть скасувати.

Через війну багато громадян України змушені були виїхати за кордон. Однак не всі повідомили про це Пенсійний фонд, що може стати підставою для припинення субсидії.

Згідно з чинними правилами, якщо хтось із членів сім’ї перебуває за межами України понад 60 днів, він не враховується при призначенні субсидії. Це стосується як доходу людини, так і розрахунку нормативів комунальних послуг.

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Наприклад, якщо в квартирі зареєстровано три особи, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше двох місяців, то субсидію призначать лише чоловікові.

Якщо отримувач субсидії не повідомив про виїзд родича за кордон більш ніж на 60 днів, а субсидія була розрахована з урахуванням цієї особи, виплати можуть бути припинені, – зазначають у Пенсійному фонді України.

Наслідки ненадання інформації про виїзд родича за кордон

Одержувачі субсидій зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про перебування будь-якого члена домогосподарства за межами України більше ніж 60 днів. Це повідомлення необхідно подати протягом 30 днів після того, як особа покинула країну. У разі порушення цього правила:

Субсидію буде припинено.

Надмірно отримані кошти потрібно буде повернути державі.

Для відновлення субсидії слід подати нову заяву, яка буде розглянута лише на початку наступного опалювального або неопалювального сезону.

У 2025 році отримувачі субсидій повинні уважно дотримуватись правил, щоб не втратити підтримку. Якщо член сім'ї планує тривалий виїзд за кордон, важливо своєчасно повідомити відповідні органи.

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