Потеряете деньги и семейное счастье: 5 вещей, которые категорически нельзя занимать соседям

Ссуда разных вещей между людьми является распространенной практикой среди украинцев. Однако стоит знать, что есть определенный перечень вещей, которые лучше избегать одалживать, поскольку это может привести к потере денег или даже семейному счастью. Давайте рассмотрим эти неуместные предметы, о которых следует помнить, когда у вас просят что-нибудь одолжить.

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соль. Кажется, ничего плохого нет в попросить соседку одолжить немного соли или отдать ей соль. Однако следует помнить, что соль имеет свою энергетику, которая может хранить информацию. Это важный элемент для гадалок и магов. Поэтому, ссужая соль у кого-то другого, существует риск привлечь неприятности в области любви, финансов или работы. Если вы не можете избежать ссуды соли, то лучше не отдавать ее обратно и не просить человека вернуть; Столовые принадлежности и посуда. Посуда, которой мы пользуемся в кухне, хранит в себе энергетику нашего дома и семьи. Одалживая свою посуду кому-то другому, мы фактически отдаем часть своего счастья и влекут за собой образование "дыр" в нашем биополе. Поэтому также важно не хранить поврежденную посуду дома – игнорируя это правило, мы программируем себя на несчастную судьбу; Одежду. Аналогично посуде, одежда, которую мы носим, накапливает нашу энергетику. Поэтому передача одежды человеку, в отношении которого мы не уверены в его благих намерениях, может быть рискованной. Если действительно необходимо ссудить или взять одежду ненадолго, лучше установить символическую плату за нее. Это может быть даже небольшая сумма, символизирующая взаимовыгодное соглашение; Веник. Веник, которым мы убираем дом, считается мощным очистителем, который помогает нам избавиться не только от физического мусора, но и духовного. Он обладает защитной силой и является амулетом от негатива. Отдав веник кому-то другому, мы лишаем себя этой защиты и можем привлечь неудачи в свой дом; Хлеб. Славяне всегда верили, что хлеб – главный символ. Он сопровождает любой обряд – встречу молодых или почитание гостей, причастие в церкви, благотворительность для нуждающихся. Люди всегда хранили и уважали хлеб, поскольку отсутствие его может привести к голоду. Если вы добровольно отдаете хлеб, это не запрещено, но последний кусок лучше оставить себе, поскольку отдав его можно рисковать попасть в сложную ситуацию. Также важно не отдавать хлеб после заката или через порог, поскольку это может привести к сглазу и потере семейного счастья.

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