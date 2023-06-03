Втратите гроші та сімейне щастя: 5 речей, які категорично не можна позичати сусідам

Позичання різних речей між людьми є поширеною практикою серед українців. Проте, варто знати, що є певний перелік речей, які краще не позичати, оскільки це може призвести до втрати грошей або навіть сімейного щастя. Давайте розглянемо ці недоречні предмети, про які варто пам'ятати, коли у вас просять щось позичити.

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Сіль. Здається, нічого поганого немає в попросити сусідку позичити трохи солі або віддати їй сіль. Однак, варто пам'ятати, що сіль має свою енергетику, яка може зберігати інформацію. Це важливий елемент для ворожок і магів. Тому, позичаючи сіль у когось іншого, існує ризик привернути неприємності в області кохання, фінансів або роботи. Якщо ви не можете уникнути позичання солі, то краще не віддавати її назад і не просити людину повернути; Столове приладдя та посуд. Посуд, яким ми користуємося в кухні, зберігає в собі енергетику нашого будинку та сім'ї. Позичаючи свій посуд комусь іншому, ми фактично віддаємо частину свого щастя і спричиняємо утворення "дірок" у нашому біополі. Тому також важливо не зберігати пошкоджений посуд вдома – ігноруючи це правило, ми програмуємо себе на нещасливу долю; Одяг. Аналогічно до посуду, одяг, який ми носимо, накопичує нашу енергетику. Тому передача одягу людині, відносно якої ми не впевнені в її благих намірах, може бути ризикованою. Якщо дійсно необхідно позичити або взяти одяг ненадовго, краще встановити символічну плату за нього. Це може бути навіть невелика сума, яка символізує взаємовигідну угоду; Віник. Віник, яким ми прибираємо будинок, вважається потужним очищувачем, який допомагає нам позбутися не лише фізичного сміття, але й духовного. Він має захисну силу і є амулетом від негативу. Віддавши віник комусь іншому, ми позбавляємо себе цієї захисту і можемо залучити невдачі у свій дім; Хліб. Слов'яни завжди вірили, що хліб – головний символ. Він супроводжує будь-який обряд – зустріч молодих або шанування гостей, причастя в церкві, благодійність для нужденних. Люди завжди берегли і шанували хліб, оскільки відсутність його може призвести до голоду. Якщо ви добровільно віддаєте хліб, це не є забороненим, але останній шматок краще залишити собі, оскільки віддавши його можна ризикувати потрапити в складну ситуацію. Також важливо не віддавати хліб після заходу сонця або через поріг, оскільки це може призвести до пристріту та втрати сімейного щастя.

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