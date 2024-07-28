Повестки в первую очередь получат те, кто не обновил данные: комментарий юриста

В Украине военнообязанные должны были обновить учетные данные до 16 июля. Тем, кто не обновил данные, грозят штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.

Адвокат Сергей Дубок в комментарии "Суспільному" пояснил, что военнообязанные, не обновившие данные до 16 июля, также в первую очередь получат повестку. Затем их отправят для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками с целью обновления персональных данных. Военнообязанных, которые их обновили, могут вызвать к ТЦК повестками с целью прохождение военно-врачебной комиссии", – отметил он.

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Адвокат добавил, что повестка о вызове должна направляться адресату не позднее 48 часов после подписания ее соответствующим руководителем. Дата явки по вызову для резервиста или военнообязанного определяется не ранее чем через 14 дней со дня отправки повестки по почте с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Кроме того, Дубок рассказал о процедуре повторного прохождения медицинской комиссии для тех, кто был признан "ограниченно подходящим" и имеет бронирование. Такие граждане имеют срок до 4 февраля 2025 для прохождения повторного медицинского осмотра, и на это не повлияет наличие отсрочки или бронирования.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько обучают мобилизованным без опыта военной службы.

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