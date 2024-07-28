Повістки першочергово отримають ті, хто не оновили дані: коментар юриста

В Україні військовозобов'язані мусили оновити облікові дані до 16 липня. Тим, хто не оновив дані загрожують штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.

Адвокат Сергій Дубок у коментарі "Суспільному" пояснив, що військовозобов'язані, які не оновили дані до 16 липня, також першочергово отримають повістку. Потім їх відправлять для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Військовозобов’язані, які не оновили свої персональні дані у період з 18 травня по 16 липня, в першу чергу, будуть викликатись до ТЦК повістками з метою оновлення персональних даних. Військовозобов’язаних, які їх оновили, можуть викликати до ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії", – зазначив він.

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Адвокат додав, що повістка про виклик повинна надсилатися адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підписання її відповідним керівником. Дата явки за викликом для резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше ніж через 14 днів від дня надсилання повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Крім того, Дубок розповів про процедуру повторного проходження медичної комісії для тих, хто був визнаний "обмежено придатним" і має бронювання. Такі громадяни мають термін до 4 лютого 2025 року для проходження повторного медичного огляду, і на це не вплине наявність відстрочки чи бронювання.

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