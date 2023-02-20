Позволят ли студентам, поступившим в иностранный вуз, пересечь границу

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период выезд за границу для мужчин ограничен. В частности, студентам иностранных вузов еще в сентябре запретили пересекать границу из-за массового подлога документов. Изменится ли это в 2023 году, рассказала адвокат Анастасия Иванченко.

"По состоянию на 7 февраля 2023 года официальная позиция Государственной пограничной службы остается неизменной. На сегодняшний день, выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах, не разрешен", – подчеркнула юрист.

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Пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных Постановлением КМУ от 27 января 1995 № 57 (в редакции от 27 января 2023), определено, что во время чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах 2-8 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в частности, на студентов), а также пункте 2-14 настоящих Правил.

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"Такие разъяснения, в частности, указаны на их официальном сайте, по состоянию на 02 февраля 2023 года", – добавила Анастасия Иванченко.

Таким образом, если студент поступил в украинский или иностранный вуз – он имеет право на отсрочку от мобилизации, но не может пересечь границу.

Теоретически возможно отстоять право на выезд из Украины в судебном порядке, если обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как «военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации».

Для этого на пункте пропуска следует настаивать на том, что вы хотите выехать на основании пункта 2-6 Правил, как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации. При себе нужно иметь документы, подтверждающие обучение (за границей или в украинском вузе). Это могут быть:

студенческий билет, справка об обучении, контракт на обучение;

справка ТЦК и СП об отсрочке или отметке в приписном или временном удостоверении военнообязанного;

разрешение ТЦК и СП на выезд студента за границу

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Вам откажут, это обязательно должен быть письменный отказ, который можно попытаться обжаловать в административном суде.

По словам адвоката, положительные судебные решения в подобных случаях есть. В частности, это решение Харьковского окружного административного суда от 13 октября 2022 г. по делу № 520/6229/22.

Однако это решение еще не окончательное, на него подана апелляционная жалоба. Поэтому до сих пор возможность пересечения границы как лицо, не подлежащее призыву на военную службу во время мобилизации, остается теоретической.

В то же время при обжаловании отказа в пересечении границы необходимо также исходить из конкретных обстоятельств и учитывать, что конкретно будут ссылаться пограничники в отказе.

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

Ранее мы писали о том, разрешается ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

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