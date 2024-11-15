Правительство изменило условия бронирования: о чем идет речь

В Украине был проведен аудит предприятий и организаций, имеющих статус критически важных и бронирующих работников. Результаты показали многочисленные проблемы, которые необходимо решить путем обновления критериев получения такого статуса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, на что ссылается 24 канал.

Изменения критериев бронирования в Украине

До 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций со статусом критически важных, которые могут бронировать работников. Выявленные проблемы требуют изменений для усовершенствования системы.

Премьер отметил, что теперь региональные и отраслевые критерии критичности будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Для частных предприятий введены обязательные условия, среди которых требования по зарплатам и отсутствие налоговых долгов. В частности, средняя зарплата на предприятии и у забронированных сотрудников должна составлять не менее 2,5 минимальных зарплат.

Шмигаль подчеркнул, что эти изменения снизят риски злоупотреблений, когда работников нанимают для заключения теневых соглашений о бронировании. Другое нововведение - с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через платформу "Действие".

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Ежемесячный мониторинг позволит контролировать соответствие предприятий критериям. Министерствам поручено подробно объяснить новую систему.

"С 1 декабря вступает в силу новый порядок. Предприятия, уже имеющие отсрочки, должны перейти на новые условия до 28 февраля. До этой даты необходимо возобновить бронирование всех сотрудников в соответствии с новыми правилами", — подытожил Шмигаль.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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