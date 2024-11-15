Уряд змінив умови бронювання: про що йдеться

В Україні було проведено аудит підприємств та організацій, які мають статус критично важливих і можуть бронювати працівників. Результати показали численні проблеми, які необхідно вирішити шляхом оновлення критеріїв для отримання такого статусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на що посилається 24 Канал.

Зміни критеріїв бронювання в Україні

До 15 листопада провели аудит підприємств і організацій зі статусом критично важливих, які можуть бронювати працівників. Виявлені проблеми вимагають змін для вдосконалення системи.

Прем'єр зазначив, що тепер регіональні та галузеві критерії критичності узгоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки. Для приватних підприємств запроваджено обов'язкові умови, серед яких вимоги щодо зарплат та відсутності податкових боргів. Зокрема, середня зарплата на підприємстві та у заброньованих співробітників повинна складати не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Шмигаль підкреслив, що ці зміни зменшать ризики зловживань, коли працівників наймають для укладання тіньових угод про бронювання. Інше нововведення — з 1 грудня всі бронювання здійснюватимуть через платформу "Дія".

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Щомісячний моніторинг дозволить контролювати відповідність підприємств критеріям. Міністерствам доручено детально пояснити нову систему.

"З 1 грудня вступає в силу новий порядок. Підприємства, які вже мають відстрочки, повинні перейти на нові умови до 28 лютого. До цієї дати необхідно поновити бронювання всіх співробітників відповідно до нових правил", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!