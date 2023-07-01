Правительство сохранило условия назначения субсидии до завершения военного положения

До окончания военного положения жилищная субсидия будет назначаться, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода. Такое решение было принято Кабинетом Министров посредством постановления №651.

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Кабинет Министров поддерживает уровень общего дохода для получения субсидии до окончания военного положения. Правительство сохраняет требование по 15% размера дохода.

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи во время карантина. Поскольку карантин будет упразднен с 1 июля, с 1 августа этот показатель увеличится до 20%.

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Согласно решению правительства субсидия будет назначаться, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Кому необходимо подать новые заявки на субсидии

В течение лета Пенсионный фонд Украины продолжит назначать жилищные субсидии на период, когда не производится отопление (с 1 мая по 30 сентября), для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в течение предыдущего отопительного сезона.

Тем, кто уже получал эту помощь в отопительный сезон, субсидии будут переназначены автоматически. Однако некоторые категории украинцев должны снова подать заявки на получение субсидий.

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Ниже приведены случаи, когда необходимо подать заявку на субсидию снова:

Если в составе домохозяйства находятся внутренне перемещенные лица;

Если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

Если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных лиц;

Если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Получатели субсидий должны предоставить информацию органам Фонда в течение 30 дней. В случае отсутствия необходимой информации, субсидия на указанные услуги не будет назначаться.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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