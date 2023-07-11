Правительство усилило требования к субсидиантам: кто из украинцев может не получить помощь

Украинским гражданам теперь стало легче получить субсидию, однако государство ввело более жесткие условия, которые могут исключить определенную категорию людей по праву на помощь.

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Одним из новых требований является ограничение по площади жилья. Если площадь квартиры превышает 130 кв. м или площадь дома составляет более 230 кв. м, то субсидию откажут. Кроме того, если в семье совершалась значительная покупка на сумму более 100 тысяч гривен в течение года перед обращением за субсидией, то помощь также не предоставляется.

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Дополнительно, если любой член семьи имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа, общая стоимость которых превышает 100 тысяч гривен, то также не получите субсидию.

Операции с валютой могут стать препятствием для получения субсидии. Если хотя бы один из членов семьи приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 тысячам гривен за последние 12 месяцев, то субсидия не предоставляется.

Наличие автомобиля в семье может стать препятствием. Однако учитывается возраст автомобиля. Субсидию не получат, если автомобиль младше пяти лет. Кроме того, если семья имеет два или более автомобилей, возраст которых не превышает 15 лет, субсидия также отказывается. Важно отметить, что другие виды транспорта, такие как мопеды, прицепы, велосипеды не учитываются.

Субсидия также не предоставляется семьям, в которых есть взрослый член (старше 18 лет), который не обучается и не работает официально, или если доход одного из членов семьи, который работает, ниже минимального размера оплаты труда.

Также откажут в субсидии, если у семьи долги за коммунальные услуги в течение трех и более месяцев, а сумма задолженности превышает 680 гривен. Исключение могут стать случаи, когда долг обжалован в суде или должник заключил договор о реструктуризации долга.

Следовательно, в Украине были внесены изменения в условия получения субсидии, которые ужесточают требования к получателям. Учтите эти условия, если планируете обратиться за помощью в оплату за коммунальные услуги.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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