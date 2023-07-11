Уряд посилив вимоги до субсидіантів: хто з українців може не отримати допомогу

Українським громадянам відтепер стало легше отримати субсидію, проте держава ввела більш жорсткі умови, які можуть виключити певну категорію людей з права на допомогу.

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Однією з нових вимог є обмеження за площею житла. Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м або площа будинку становить понад 230 кв. м, то субсидію відмовлять. Крім того, якщо в сім'ї здійснювалась значна покупка на суму понад 100 тисяч гривень протягом року перед зверненням за субсидією, то допомога також не надається.

Додатково, якщо будь-який член сім'ї має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень або має облігації внутрішньої державної позики, загальна вартість яких перевищує 100 тисяч гривень, то також не отримаєте субсидію.

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Операції з валютою також можуть стати перешкодою для отримання субсидії. Якщо хоча б один із членів сім'ї придбав валюту на суму, що еквівалентна 50 тисячам гривень протягом останніх 12 місяців, то субсидія не надається.

Наявність автомобіля в сім'ї також може стати перешкодою. Однак враховується вік автомобіля. Субсидію не отримають, якщо автомобіль молодший за п'ять років. Крім того, якщо сім'я має два або більше автомобілів, вік яких не перевищує 15 років, то субсидія також відмовляється. Важливо зазначити, що інші види транспорту, такі як мопеди, причепи, велосипеди, не враховуються.

Субсидія також не надається сім'ям, в яких є дорослий член (старше 18 років), який не навчається і не працює офіційно, або якщо дохід одного з членів сім'ї, який працює, є нижчим за мінімальний розмір оплати праці.

Також відмовлять у субсидії, якщо сім'я має борги за комунальні послуги протягом трьох і більше місяців, а сума заборгованості перевищує 680 гривень. Винятком можуть стати випадки, коли борг оскаржено у суді або боржник уклав договір про реструктуризацію боргу.

Отже, в Україні були внесені зміни до умов отримання субсидії, які ставлять більш жорсткі вимоги до отримувачів. Врахуйте ці умови, якщо плануєте звернутися за допомогою у платі за комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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