"Предотвратить вымирание человечества": сенаторы США вызвали Илона Маска, Цукерберга и Гейтса обсудить развитие ИИ
14 сентября американский сенат собирает на закрытую встречу лидеров высокотехнологичного бизнеса, чтобы выработать законодательные инициативы по регулированию развития искусственного интеллекта.
Как сообщает NBC, на заседание приглашены руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. Ожидается и участие в заседании руководителя разработки ChatGPT компании OpenAI Сэма Олтмэна.
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По данным "Голоса Америки", американские законодатели планируют обсудить стремительное развитие технологии искусственного интеллекта и вероятные угрозы, которые он может представлять для человечества.
"В частности, в тот же день в Палате представителей США состоятся слушания с представителями администрации президента Джо Байдена по поводу того, как федеральные агентства используют искусственный интеллект", — пишет издание.
В частности, Сенат должен провести ряд слушаний по компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект. Сенаторы хотят знать, способны ли они повысить прозрачность и доверие общественности, готовы ли они к законодательному регулированию отрасли.
Издание пишет, что американские законодатели готовят проект закона по перечню требования к компаниям по искусственному интеллекту, в частности, планируется установить ответственность за нарушение конфиденциальности и deep-fake.
Напомним, ученые хотят вовлечь в развитие языковых моделей ChatGPT, чтобы человечество могло общаться с домашними животными.
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