'Запобігти вимиранню людства': сенатори США викликали Ілона Маска, Цукерберга і Гейтса обговорити розвиток ШІ

14 вересня американський сенат збирає на закриту зустріч лідерів високотехнологічного бізнесу, аби виробити законодавчі ініціативи для регулювання розвитку штучного інтелекту.

Як повідомляє NBC, на засідання запрошені керівник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг та засновник Microsoft Білл Гейтс. Очікується й участь у засіданні керівника розробки ChatGPT компанії OpenAI Сема Олтмена.

Читайте також: Потрібно це все закрити: американський вчений попередив про небезпеку штучного інтелекту

За даними "Голосу Америки", американські законодавці планують обговорити стрімкий розвиток технології штучного інтелекту та ймовірні загрози, які він може становити для людства.

Відео дня

"Зокрема, в той же день у Палаті представників США відбудуться слухання із представниками адміністрації президента Джо Байдена щодо того, як федеральні агентства використовують штучний інтелект", – пише видання.

Зокрема, Сенат має провести низку слухань стосовно компаній, які розробляють штучний інтелект. Сенатори хочуть знати, чи здатні вони підвищити прозорість і довіру громадськості, чи готові вони до законодавчого регулювання галузі.

Видання пише, що американські законодавці готують проєкт закону щодо переліку вимогу до компаній зі штучного інтелекту, зокрема, планується встановити відповідальність за порушення конфіденційності та deep-fake.

Нагадаємо, вчені хочуть залучити до розвитку мовних моделей ChatGPT, щоб людство могло спілкуватися з домашніми тваринами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!