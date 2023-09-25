При ударе по штабу ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера и командующего российским флотом.

Во время ракетной атаки по Севастополю на прошлой неделе произошло попадание в штаб Черноморского флота российской федерации. Во время атаки погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов и еще 34 российских офицера.

Об этом сообщила пресс-служба Сил Специальных Операций (ССО).

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"Обновлена информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ... После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов было ранено. Здание штаба не подлежит восстановлению ", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Севастополе в оккупированном Крыму раздался взрыв в здании, где размещался штаб Черноморского флота России. По данным российского Минобороны, потерь не было, только один военнослужащий пропал без вести.

20 сентября после ряда взрывов в Крыму оккупационные власти заявляли, что силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

Украинская же разведка заявила, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.

Однако спутниковые снимки показали попадание в русскую военную базу.

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