Приведет к проблемам в семье и не только: почему нельзя дарить иконы

Люди обращаются к Богу перед иконами, молятся и просят об исцелении и защите. Иконы являются символом веры, помогающим преодолеть трудности в жизни. Несмотря на то, что церковь рекомендует не уделять внимания приметам, существуют разные приметы и предрассудки, связанные с иконами.

Об этом пишет radiotrek.

Издавна наши предки относились к иконам с особой осторожностью и считали, что подарок иконы может принести несчастье. Также верили, что икону можно использовать для наложения порчи, и эта святыня была особенно подходящей для этого.

Однако важно понять, что церковь не запрещает дарить иконы, напротив, она приветствует этот акт, но отмечает искренность и благие намерения. Подарок должен быть сделан из чистого сердца и с любовью. Тогда он принесет душевное спокойствие и может стать оберегом от разных жизненных проблем.

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Выбор иконки для подарка должен учитывать индивидуальные особенности получателя. Например, икона Божией Матери может быть подарком для нуждающихся в помощи в семейных вопросах сохранения здоровья. Следует учитывать пол получателя, поскольку некоторые иконы могут быть более подходящими для мужчин, другие – для женщин.

С падением иконы также связаны разные приметы, но важно реагировать на них разумно. После падения иконы можно прочесть молитву, такую как "Отче наш", и поднять икону осторожно. Главное – верить в чистоту своих намерений и души, а иконы оставлять важным символом веры и защиты.

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Вот самые распространенные приметы, связанные с падением иконы:

Упала икона Божией Матери – будут испытания в семье.

Упала икона Николая Чудотворца – надвигаются болезни или проблемы с деньгами.

Упала икона Семистрельная – в этот момент она защищала от зла, пытавшегося проникнуть в дом.

Икона упала и треснула – будут большие беды и несчастья.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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