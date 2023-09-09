Призведе до проблем у сім’ї і не тільки: чому не можна дарувати ікони

Люди звертаються до Бога перед іконами, моляться і просять про зцілення та захист. Ікони є символом віри, який допомагає подолати труднощі у житті. Незважаючи на те, що церква рекомендує не приділяти уваги прикметам, існують різні прикмети та забобони, пов'язані з іконами.

Про це пише radiotrek.

Здавна наші предки ставилися до ікон з особливою обережністю і вважали, що подарунок ікони може принести нещастя. Також вірили, що ікону можна використовувати для накладання порчі, і ця святиня була особливо підходящою для цього.

Проте важливо зрозуміти, що церква не забороняє дарувати ікони, навпаки, вона вітає цей акт, але наголошує на щирості та благих намірах. Подарунок має бути зроблений з чистого серця і з любов'ю. Тоді він принесе душевний спокій і може стати оберегом від різних життєвих негараздів.

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Вибір ікони для подарунку повинен враховувати індивідуальні особливості отримувача. Наприклад, ікона Божої Матері може бути подарунком для тих, хто потребує допомоги у родинних питаннях збереження здоров‘я. Варто враховувати стать отримувача, оскільки деякі ікони можуть бути більш підходящими для чоловіків, інші - для жінок.

З падінням ікони також пов’язані різні прикмети, але важливо реагувати на них розумно. Після падіння ікони можна прочитати молитву, таку як "Отче наш", і підняти ікону обережно. Головне - вірити в чистоту своїх намірів і душі, а ікони залишати важливим символом віри та захисту.

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Ось найпоширеніші прикмети, пов’язані з падінням ікони:

Впала ікона Божої Матері – будуть випробування в родині.

Впала ікона Миколи Чудотворця – насуваються хвороби або проблеми з грошима.

Впала ікона Семистрільна – в цей момент вона захищала від зла, яке намагалося проникнути в будинок.

Ікона впала і тріснула – будуть великі біди і нещастя.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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