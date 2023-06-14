Привлеченные кошмары и проблемы со здоровьем: Какие слова категорически запрещено говорить перед сном

Сон – это особое состояние, которое до сих пор не удалось полностью разгадать даже ученым. Именно поэтому в народе вокруг него существует множество поверий и предрассудков. Подготовка ко сну, включая способ, которым мы говорим перед сном, считается важным элементом. Существует убеждение, что некоторые слова могут изменить настроение человека перед сном и повлиять на то, что он увидит во сне.

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Вот несколько словесных запретов, которые лучше избегать перед сном:

"Веник", "пылесос": Хотя эти слова сами по себе не являются отрицательными, лучше воздержаться от их употребления перед сном. Это может привести к проблемам на работе или задержке в повседневных обязанностях; "Дьявол", "черт", "сатана": Считается, что упоминание этих слов перед сном является плохим знаком. Это может считаться приглашением негативных энергий или незваного гостя в ваш дом, когда вы становитесь беззащитными; "Ключи": Это слово связано с деньгами и может вызвать блокировку финансового потока. Говоря его перед сном, вы рискуете попасть в затруднительное финансовое положение; "Болезнь": Упоминание любых проблем со здоровьем перед сном может оказать негативное влияние на вас и даже на вашу семью. Это может привести к неприятностям со здоровьем или усугублению уже существующих проблем; "Кровь": Говоря это слово перед сном, вы можете навлечь на себя недомогание или сильную головную боль на следующий день; "Смерть": Это слово может повлечь за собой кошмары во время сна, которые могут быть и вещими. Такие сны могут вызвать тревогу и влиять на ваше будущее, а также подавлять благополучие и счастье.

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