Привабите кошмари та проблеми зі здоров'ям: Які слова категорично заборонено казати перед сном

Сон – це особливий стан, який до сьогодні не вдалося повністю розгадати навіть науковцям. Саме тому у народі навколо нього існує багато повір'їв і забобонів. Підготовка до сну, включаючи спосіб, яким ми говоримо перед сном, вважається важливим елементом. Існує переконання, що деякі слова можуть змінити настрій людини перед сном і вплинути на те, що вона побачить уві сні

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Ось декілька словесних заборон, які краще уникати перед сном:

"Віник", "пилосос": Хоча ці слова самі по собі не є негативними, краще утриматися від їх вживання перед сном. Це може привести до проблем на роботі або затримки в повсякденних обов'язках; "Диявол", "чорт", "сатана": Вважається, що згадування цих слів перед сном є поганим знаком. Це може вважатися запрошенням негативних енергій або незваного гостя у вашу оселю, коли ви стаєте беззахисними; "Ключі": Це слово пов'язане з грошима і може викликати блокування фінансового потоку. Говорячи його перед сном, ви ризикуєте потрапити в скрутне фінансове положення; "Хвороба": Згадка будь-яких проблем зі здоров'ям перед сном може мати негативний вплив на вас і навіть на вашу родину. Це може привести до неприємностей зі здоров'ям або посилення вже існуючих проблем; "Кров": Говорячи це слово перед сном, ви можете накликати на себе нездужання або сильний головний біль наступного дня; "Смерть": Це слово може спричинити кошмари під час сну, які можуть бути й віщими. Такі сни можуть викликати тривогу та впливати на ваше майбутнє, а також пригнічувати добробут і щастя.

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