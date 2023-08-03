Привлекают деньги и благополучие: какие картины стоит повесить дома
Согласно принципам фэн-шуй, можно улучшить свое финансовое положение, изменив интерьер своего дома. Это может включать размещение специальных изображений, которые будут притягивать деньги в соответствующих местах квартиры.
Об этом пишет ukr.media.
Рыбы
Один из популярных символов для привлечения финансового благосостояния – рыбки. Согласно науке об энергии и пространстве изображение рыб привлекает финансовый успех. Независимо от того, это изображение карпов или морских рыбок, главное правило - объектов должно быть нечетное количество, самое идеальное - 9, что поможет обеспечить финансовую гармонию.
Корабль
Еще один символ, усиливающий финансовый поток – это изображение роскошного корабля, повернутого носом в квартиру. Это может быть лайнер или старинное судно, выглядящее мощным и надежным.
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Феникс
Изображение птицы Феникса также считается хорошим символом для привлечения денег. Это сказочное существо символизирует возрождение, новую жизнь и второй шанс.
Еда
Для привлечения богатства в кухню или столовую можно разместить натюрморты со столами изысканных блюд, корзинами фруктов или сладкими десертами. Особую магию имеют изображения цитрусовых плодов, символизирующих процветание и покой.
С использованием этих символов в своем интерьере вы можете изменить энергетику своего пространства и привлечь финансовый успех и достаток.
Напомним, мы уже писали, какие картины нельзя вешать дома.
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