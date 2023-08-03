Притягують гроші та добробут: які картини варто повісити вдома

Відповідно до принципів фен-шуй, можна поліпшити своє фінансове становище, змінивши інтер'єр свого будинку. Це може включати розміщення спеціальних зображень, які притягуватимуть гроші, у відповідних місцях квартири.

Про це пише ukr.media.

Риби

Один із популярних символів для залучення фінансового добробуту - рибки. Згідно з наукою про енергію та простір, зображення риб притягує фінансовий успіх. Незалежно від того, чи це зображення коропів або морських рибок, головне правило - об'єктів має бути непарна кількість, найідеальніше - 9, що допоможе забезпечити фінансову гармонію.

Корабель

Ще один символ, який підсилює фінансовий потік - це зображення розкішного корабля, який повернений носом в квартиру. Це може бути лайнер або старовинне судно, що виглядає потужним та надійним.

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Фенікс

Зображення птаха Фенікса також вважається добрим символом для залучення грошей. Ця казкова істота символізує відродження, нове життя та другий шанс.

Їжа

Для залучення багатства до кухні або їдальні можна розмістити натюрморти зі столами вишуканих страв, кошиками фруктів або солодкими десертами. Особливу магію мають зображення цитрусових плодів, які символізують процвітання та фінансовий спокій.

З використанням цих символів у своєму інтер'єрі, ви можете змінити енергетику свого простору і привабити фінансовий успіх та достаток.

Нагадаємо, ми вже писали, які картини не можна вішати вдома.

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