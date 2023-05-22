Привлекут деньги в семью: пять предметов, которые обязательно должны быть на кухне

Эзотерики полагают, что некоторые предметы несут энергетику богатства. Они также наделят дом благополучием и успехом.

Как свидетельствуют наблюдения, лавровый лист на кухне притягивает деньги. Кроме этого, существуют и другие вещи, которые следует хранить в этом месте.

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1. Круглые предметы. Круг отлично подходит для создания гармоничного потока энергии, особенно для привлечения финансов. По мнению экспертов, на кухне должен стоять именно круглый стол и посуда.

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2. Зелень в горшках. На кухне советуют выращивать мяту, базилик, кинзу и шалфей. Они будут только служить не только специями, но и станут магнитом для денег. Важно, чтобы растения выглядели хорошо и были здоровыми.

3. Желтые предметы. Цвет будет работать, если не переборщить. Иначе он может вызвать тревогу, а не привлекать деньги.

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4. Приправы. Оказывается, специи имеют очень сильную энергетику и притягивают богатство в дом. Особенно это касается гвоздики, имбиря, ванили, укропа и лаврового листа.

5. Зеркало. Напротив плиты стоит повесить зеркало, чтобы в нем отражался огонь. Так в ваш дом вернется финансовое благополучие. Однако нужно следить за чистотой зеркала. Оно не должно иметь никаких повреждений.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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