Призовете беду: Почему нельзя стирать вещи утром

Стирка может отнять у хозяйки много времени и энергии, и поэтому некоторые люди пытаются начинать ее еще с утра, чтобы все успеть. Но существуют те, кто советует воздерживаться от стирки по утрам.

Эта интересная информация базируется на народных обрядах и передается из поколения в поколение, сообщает Ukr.Media. Так почему же не стоит стирать вещи утром?

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Оказывается, есть несколько хороших обоснований для этого решения, которые можно оправдать даже с точки зрения здравого смысла. Начиная стирку сразу после пробуждения, вы не сможете выполнить другие важные обязанности хозяйки утром, такие как приготовление завтрака для семьи, времяпрепровождение за обеденным столом с родными, подготовка к работе и планирование рабочего дня. Труд утренней стирки может также истощить вас до обеда, лишая вас энергии и бодрости.

В старину также не было принято стирать утром. Считалось, что делавший это призывал беду и несчастье. Прошло согласно всегда установленному расписанию, соблюдая четкие правила и ограничения. Большое внимание уделялось обрядам и приметам, связанным с стиркой, и делалось все возможное, чтобы не нарушить эти традиции.

Однако не следует также стирать в вечерние часы или ночью. В старину считалось, что в это время наступает разгул нечистой силы. Во-первых, сушить белье в ночное время сочли опасным с точки зрения мифологии, и считалось, что высушенное под лунным светом белье может принести негативные последствия.

Итак, если не стирать утром и ночью, то когда именно это делать, согласно народной мудрости? Лучшими днями для стирки считаются среда, четверг и пятница. Они считаются более удачными для этого домашнего дела. Среда считается лучшим временем для стирки, но вы также можете взять четверг или пятницу в качестве альтернативы.

В частности, народная мудрость верила, что новая одежда, постирана во время Молодого месяца, приносит обладателю удачу и счастье. Сушить вещи под солнцем также связано с целебной силой. Верили, что они могут вылечить болезни и придавать своему владельцу телесную и духовную силу.

Конечно, соблюдение этих народных обрядов и примет остается на усмотрение каждой хозяйки. Однако эти интересные и древние убеждения создают дополнительный колорит и глубину повседневной жизни и хозяйствования.

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