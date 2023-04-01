Прогноз магнитных бурь на апрель 2023 года: когда ждать мощных ударов

В этом месяце метеозависимые могут чувствовать себя плохо несколько раз. В начале апреля, посреди месяца и ближе к Пасхе, ожидается несколько магнитных бурь.

Магнитными бурями называют возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Считается, что геомагнитные возмущения особенно влияют на метеозависимых людей.

Читайте также: Гигантскую дыру заметили на Солнце: солнечные ветры угрожают Земле

Итак, когда можно ожидать ухудшения здоровья метеозависимым?

Первые геомагнитные возмущения произойдут уже 1 и 2 апреля – это будут слабые, малоощутимые бури. 10 и 11 апреля тоже будут незначительные возмущения, их метеозависимые могут и не заметить. А уже четырехбалльные возмущения возможны 16 и 17 апреля.

Видео дня

Чтобы не тратить зря время в ожидании следующей мощной волны, следует готовить свой организм раньше времени.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени. Пейте чистую воду без газа в течение дня. Избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что не каждый березовый сок одинаково полезен. В некоторых случаях этот напиток может даже навредить организму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!