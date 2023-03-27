Прогулки с собаками на природе: как защитить любимца от клещей

С наступлением тепла активизируются клещи. Эти опасные для людей и животных кровопийцы могут "атаковать" не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они подстерегают своих жертв в траве.

Если вы часто гуляете с домашними питомцами на природе, позаботьтесь о защите для себя и своих четырехлапых друзей. Специалисты из Центра общественного здоровья советуют для начала выбирать для себя подходящую одежду для прогулок.

Это должна быть закрытая обувь, одежда с длинными рукавами, светлого цвета, а штаны нужно заправлять в носки. Голову тоже следует прикрыть шапкой или кепкой. Также обрызгайте себя репеллентом – специальным средством, отпугивающим клещей.

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Что касается средств для собак, то ветаптеки и зоомагазины предлагают большой выбор различных средств:

вакцины

таблетки

спецодежда

шампуни

ошейники

спреи

капли

Вакцинация от клещей не означает, что к собаке клещ не прицепится. Вакцина способствует выработке иммунитета против пироплазмоза и болезни Лайма. Иммунитет, который формируют вакцины, слаб и его недостаточно, чтобы говорить о полноценной защите от заражения. Однако они помогают домашним любимцам, которых укусит клещ, легче перенести заболевание. Вакцинацию нужно производить ежегодно.

Таблетки – они делают собаку неуязвимой для укусов клещей. Действующее вещество препарата распределяется по организму собаки, защищая все тело животного. Для собак разного веса требуется разное количество препаратов. Сколько таблеток давать псу – вам подскажут в ветаптеках или зоомагазинах.

Специальные защитные комбинезоны, жилеты, банданы, пропитанные средствами от клещей. На рынке спецодежды для собак есть разные банданы, повязки на шею, кофты, жилетки, комбинезоны. Однако эта одежда не гарантирует на 100%, что клещ не присосется к вашему любимцу. Шампуни – малоэффективные средства с временным эффектом. К тому же, активные вещества, содержащиеся в таких средствах, могут попасть в организм животного и отравить его.

Ошейники – оказывают отпугивающее действие на клещей, которая наступает через пару дней после того, как ошейник одет на собаку. Его нужно заменять несколько раз за сезон. Важно, чтобы собака не имела доступа к ошейнику и не погрызла ее, чтобы не отравиться, поскольку она пропитана веществами, уничтожающими клещей, блох, вшей. Медленно высвобождаясь, вещества пропитывают шерсть и поверхность кожи, особенно в области головы, шеи, груди, ушей, холки.

Это средство нельзя применять для щенков, беременных и кормящих собак, больных и пожилых кобелей.

Спреи – наносить их нужно на шерсть собак, а делать это следует только на открытом воздухе, чтобы не отравиться. Они не подходят для щенков, беременных и кормящих собак, больных или ослабленных кобелей.

Капли – считаются наиболее эффективными и безопасными для собак. Их наносят на холку и вдоль позвоночника на кожу собаки. Действие капель начинается через сутки после нанесения и длится около месяца. Капли медленно впитываются в кожу и равномерно распределяются в ней. В кровь яд не попадает, поэтому риск отравления почти отсутствует, у некоторых подверженных аллергии собак возможна реакция со стороны кожи.

Советы для владельцев собак:

После каждой прогулки тщательно осматривайте питомцев и вычесывайте шерсть, чтобы избавиться от клещей, которые могли еще не присосаться. Каждые 1-2 месяца обрабатывайте питомца защитными препаратами. Строго соблюдайте инструкции по применению антиклещевых средств.

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