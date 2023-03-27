Прогулянки з собаками на природі: як захистити улюбленця від кліщів

З настанням тепла активізуються кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин кровопивці можуть "атакувати" не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони чатують на своїх жертв у траві.

Якщо ви часто гуляєте з домашніми улюбленцями на природі, подбайте про захист для себе та для своїх чотирилапих друзів. Фахівці з Центру громадського здоров'я радять для початку обирати для себе відповідний одяг для прогулянок.

Це має бути закрите взуття, одяг з довгими рукавами, світлого кольору, а штани треба заправляти у шкарпетки. Голову теж варто прикрити шапкою або кепкою. Також оббризкайте себе репелентом — спеціальним засобом, що відлякує кліщів.

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Що ж стосується засобів для собак, то ветаптеки й зоомагазини пропонують великий вибір різних засобів:

вакцини

таблетки

спецодяг

шампуні

нашийники

спреї

краплі

Вакцинація від кліщів не означає, що до собаки кліщ не причепиться. Вакцина сприяє виробленню імунітету проти піроплазмозу та хвороби Лайма. Імунітет, який формують вакцини, слабкий і його недостатньо, щоб говорити про повноцінний захист від зараження. Однак вони допомагають домашнім улюбленцям, яких вкусить кліщ, легше перенести захворювання. Вакцинацію треба робити щорічно.

Таблетки – вони роблять собаку невразливим для укусів кліщів. Діюча речовина препарату розподіляється по організму собаки, захищаючи все тіло тварини. Для собак різної ваги потрібна різна кількість препаратів. Скільки таблеток давати псові – вам підкажуть у ветаптеках, чи зоомагазинах.

Спеціальні захисні комбінезони, жилети, бандани, які просочені засобами від кліщів. На ринку спецодягу для собак є різноманітні бандани, пов'язки на шию, кофти, жилетки, комбінезони. Однак цей одяг не гарантує на 100%, що кліщ не присмокчеться до вашого улюбленця. Шампуні – малоефективні засоби з тимчасовим ефектом. До того ж активні речовини, що містяться у таких засобах, можуть потрапити в організм тварини та отруїти її.

Нашийники – мають відлякувальну дію на кліщів, яка настає через пару днів після того, як нашийник одягнений на собаку. Його треба замінювати кілька разів за сезон. Важливо, аби собака не мав доступу до нашийника й не погриз його, аби не отруїтися, оскільки він просочений речовинами, що знищують кліщів, бліх, вошей. Повільно вивільняючись, речовини просочують вовну та поверхню шкіри, особливо в ділянці голови, шиї, грудей, вух, загривка.

Цей засіб не можна застосовувати для цуценят, вагітних і годуючих собак, хворих та літніх псів.

Спреї – наносити їх треба на шерсть собак, а робити це варто лише на відкритому повітрі, аби не отруїтися. Вони не підходять для цуценят, вагітних і годуючих собак, хворих чи ослаблених псів.

Краплі – вважаються найефективнішими та найбільш безпечними для собак. Їх наносять на загривок і вздовж хребта на шкіру собаки. Дія крапель починається через добу після нанесення і триває близько місяця. Краплі повільно вбираються в шкіру і рівномірно розподіляються в ній. У кров отрута не потрапляє, тому ризик отруєння майже відсутній, у деяких схильних до алергії собак можлива реакція з боку шкіри.

Поради для власників собак:

Після кожної прогулянки ретельно оглядайте вихованців та вичісуйте шерсть, аби позбутися кліщів, які могли ще не присмоктатися. Кожні 1-2 місяці обробляйте вихованця захисними препаратами. Строго дотримуйтесь інструкцій щодо застосування антикліщових засобів.

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