Пропагандистке Симоньян прислали секс-игрушку: она решила, что это взрывчатка (фото)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки. В посылке, как оказалось, была секс-игрушка – вибропуля.

В настоящее время вопросом подозрительной бандероли занимается российская полиция. Об этом Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

"На мое имя на работу послали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", – говорится в сообщении.

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Она также показала содержимое пакета. На фото можно увидеть секс-игрушку голубого цвета в целлофановом пакете с бумажкой, вероятно – инструкцией.

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"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все интереснее", – добавила пропагандистка.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал пропагандист, писатель и политик Захар Прилепин.

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