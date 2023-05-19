Пропагандистці Симоньян прислали секс-іграшку: вона вирішила, що це вибухівка (фото)

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що їй прислали бандероль зі слідами вибухівки. У посилці, як виявилося, була секс-іграшка – віброкуля.

Зараз питанням підозрілої бандеролі займається російська поліція. Про це Симоньян повідомила у своєму Telegram-каналі.

"На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила). Поліція розбирається", – йдеться у повідомленні.

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Вона також показала вміст пакунка. На фото можна побачити секс-іграшку блакитного кольору в целофановому пакеті з папірцем, ймовірно – інструкцією.

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"Бандероль з Гонконгу. Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась "віброкуля" для сексуальних пригод. А як на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає дедалі цікавішим", – додала пропагандистка.

Нагадаємо, раніше у Нижньому Новгороді підірвано автомобіль Audi Q7, в якому їхав пропагандист, письменник і політик Захар Прілєпін.

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