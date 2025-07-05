Прожиточный минимум может вырасти в Украине: что известно о повышении

По состоянию на июль 2025 размер прожиточного минимума в Украине остается на уровне прошлого года – изменений пока не произошло. Это свидетельствует о том, что пенсионные начисления, социальные пособия и другие выплаты, зависящие от этого показателя, пока не будут пересматриваться.

О возможном повышении прожиточного минимума до конца 2025 года и прогнозе его роста рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Прожиточный минимум – это совокупность средств, необходимых человеку для покрытия базовых потребностей, в частности, питания, одежды, медикаментов и жизненно важных услуг.

В Украине этот показатель определяется отдельно для разных возрастов и социальных групп населения. Пока его размеры остаются неизменными:

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для лиц трудоспособного возраста – 3028 грн;

для пенсионеров и людей с инвалидностью – 2361 грн.

Эти суммы последний раз пересматривались 1 января 2024 года. Тогда общий уровень прожиточного минимума был установлен на отметке 2920 грн.

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Ожидать ли изменений в будущем

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума с учетом прогнозируемой инфляции. Согласно планам, общий уровень прожиточного минимума должен возрасти:

в 2026 году – на 8,6%, до 3171 грн;

в 2027 году – еще на 5,9%, до 3358 грн;

в 2028 году – на 5,3%, до 3536 грн.

Повышение коснется всех возрастов и социальных групп. Так, для малышей до 6 лет прожиточный минимум достигнет более 3 100 грн, для детей школьного возраста – около 3 900 грн, для граждан трудоспособного возраста – свыше 3 660 грн, а для неработающих – до 2 859 грн.

Как изменится помощь для малообеспеченных семей

Выплаты малообеспеченным семьям по-прежнему будут исчисляться в процентном соотношении к прожиточному минимуму:

для лиц трудоспособного возраста – 60%;

для пенсионеров и людей с инвалидностью – 100%;

для детей – 145% от минимума, установленного для соответствующей возрастной категории.

Несмотря на то, что в 2025 году размер прожиточного минимума не изменится, в дальнейшем государство планирует постепенное повышение социальных стандартов. В то же время, значительного роста этого показателя ожидать не стоит: ежегодное увеличение обычно не превышает 200 гривен.

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