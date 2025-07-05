Прожитковий мінімум може зрости в Україні: що відомо про підвищення

Станом на липень 2025 року розмір прожиткового мінімуму в Україні залишається на рівні минулого року – змін поки не відбулося. Це свідчить про те, що пенсійні нарахування, соціальні допомоги та інші виплати, які залежать від цього показника, наразі не переглядатимуться.

Про можливе підвищення прожиткового мінімуму до кінця 2025 року та прогноз щодо його зростання розповів народний депутат Ярослав Железняк. Прожитковий мінімум – це сукупність коштів, необхідних людині для покриття базових потреб, зокрема харчування, одягу, медикаментів і життєво важливих послуг.

В Україні цей показник визначається окремо для різних вікових та соціальних груп населення. Наразі його розміри залишаються незмінними:

для дітей до 6 років – 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для осіб працездатного віку – 3 028 грн;

для пенсіонерів та людей з інвалідністю – 2 361 грн.

Ці суми востаннє переглядалися 1 січня 2024 року. Тоді загальний рівень прожиткового мінімуму було встановлено на позначці 2 920 грн.

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Чи очікувати змін у майбутньому

Відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, уряд передбачає поетапне зростання прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозованої інфляції. Згідно з планами, загальний рівень прожиткового мінімуму має зрости:

у 2026 році – на 8,6%, до 3 171 грн;

у 2027 році – ще на 5,9%, до 3 358 грн;

у 2028 році – на 5,3%, до 3 536 грн.

Підвищення торкнеться всіх вікових і соціальних груп. Так, для малюків до 6 років прожитковий мінімум сягне понад 3 100 грн, для дітей шкільного віку – близько 3 900 грн, для громадян працездатного віку – понад 3 660 грн, а для осіб, які не працюють, – до 2 859 грн.

Як зміниться допомога для малозабезпечених сімей

Виплати малозабезпеченим родинам, як і раніше, обчислюватимуться у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму:

для осіб працездатного віку – 60%;

для пенсіонерів і людей з інвалідністю – 100%;

для дітей – 145% від мінімуму, встановленого для відповідної вікової категорії.

Попри те, що у 2025 році розмір прожиткового мінімуму не зміниться, у подальшому держава планує поступове підвищення соціальних стандартів. Водночас значного зростання цього показника очікувати не варто: щорічне збільшення зазвичай не перевищує 200 гривень.

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