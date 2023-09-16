Прыжки сахара и лишний вес: эксперты назвали 'полезные продукты', которые вредят здоровью

Фрукты и овощи всегда считались здоровой пищей для большинства людей. Однако эксперты по питанию уверены, что ограничивать себя в некоторых фруктах нужно, чтобы не помешать здоровью.

Издание shefinds.com опросило экспертов в области здравоохранения, какие полезные фрукты следует употреблять с осторожностью.

Эксперт в области здравоохранения Махмуд Абдельазиз из PharmacistMo.com и зарегистрированный диетолог, консультант по вопросам здравоохранения GainingTactics Энн Облигар отметили, что бананы, виноград и ананасы являются здоровыми фруктами, но не очень полезны для вашего здоровья из-за высокого содержание сахара.

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Бананы – у них так же много сахара, как и калия. Диетолог утверждает: если вы потребляете их слишком много, это может повлиять на уровень сахара. А высокое содержание сахара может очень быстро вызвать чувство голода.

Виноград – "Легко употреблять в больших количествах, что может быстро привести к значительному потреблению сахара. Кроме того, виноград имеет высокий гликемический индекс, вызывающий быстрое повышение уровня сахара в крови", – говорит специалист по здоровому питанию. Вместо винограда он рекомендует яблоки и груши.

Ананас – насыщенный питательными веществами фрукт, насыщенный антиоксидантами также содержит высокое содержание сахара. "Хотя он содержит такие полезные питательные вещества, как витамин С и марганец, потребление большого количества ананаса может привести к скачкам сахара и потенциальному увеличению веса", — отмечает эксперт Абдельазиз.

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Специалисты добавили, что хотя эти фрукты обладают высоким содержанием природного сахара, это не означает, что вы должны полностью исключить их из своего меню. Важно ограничивать себя в дозах употребляемых фруктов.

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