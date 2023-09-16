Стрибки цукру та зайва вага: експерти назвали 'корисні продукти', що шкодять здоров'ю

Фрукти та овочі завжди вважалися здоровою їжею для більшості людей. Однак експерти з харчування впевнені, що обмежувати себе у деяких фруктах потрібно, аби не зашкодити здоров'ю.

Видання shefinds.com опитало експертів в галузі охорони здоров’я, які корисні фрукти варто вживати з обережністю.

Експерт у галузі охорони здоров’я Махмуд Абдельазіз із PharmacistMo.com та зареєстрований дієтолог, консультант із питань охорони здоров’я GainingTactics Енн Облігар зазначили, що банани, виноград і ананаси є здоровими фруктами, але не дуже корисні для вашого здоров’я через високий вміст цукру.

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Банани – в них так само багато цукру, як і калію. Дієтолог стверджує: якщо ви споживаєте їх занадто багато, це може вплинути на рівень цукру. А високий вміст цукру може дуже швидко викликати почуття голоду.

Виноград – "Легко вживати у великих кількостях, що може швидко призвести до значного споживання цукру. Крім того, виноград має високий глікемічний індекс, що викликає швидке підвищення рівня цукру в крові", – каже фахівець зі здорового харчування. Замість винограду він рекомендує яблука та груші.

Ананас – насичений поживними речовинами фрукт, насичений антиоксидантами також містить високий вміст цукру. "Хоча він містить такі корисні поживні речовини, як вітамін С і марганець, споживання великої кількості ананаса може призвести до стрибків цукру та потенційного збільшення ваги", — зазначає експерт Абдельазіз.

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Фахівці додали, що хоча ці фрукти мають високий вміст природного цукру, це не означає, що ви повинні повністю виключити їх зі свого меню. Важливо обмежувати себе у дозах спожитих фруктів.

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