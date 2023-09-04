Психологи назвали 5 признаков, указывающих на зависимость ребенка от гаджетов

Гаджеты представляют подлинное вызов для многих родителей. Они сталкиваются с вопросами о том, когда разрешить детям пользоваться ими, как контролировать и защитить детей от появления зависимости от них.

Об этом пишет Ukr.Media.

Дети, проводящие много времени с гаджетами, быстро обнаруживают признаки зависимости:

Сильное внутреннее напряжение: Сидения без движения, отсутствие активности и игры могут вызвать накопление напряжения, особенно после школы. Тревога: Ожидание времени для гаджетов может вызвать тревогу, и дети могут терять интерес к другим делам. Манипуляция и обман: Дети могут использовать различные способы доступа к гаджетам, включая обман и манипуляции. Раздражительность и агрессия: Долгое время перед экраном может вызвать стресс для глаз и нервной системы, что может привести к раздражительности и агрессии. Виртуальный мир не может заменить реальный опыт и общение, что может привести к состоянию апатии.

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Дети должны активно изучать реальный мир, развивать таланты и приобретать жизненный опыт, а не жить в виртуальном мире. Поэтому следует ограничивать время пребывания ребенка за просмотром гаджетов.

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