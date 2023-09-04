Психологи назвали 5 ознак, які вказують на залежність дитини від гаджетів

Гаджети представляють справжній виклик для багатьох батьків. Вони стикаються з питаннями про те, коли дозволити дітям користуватися ними, як контролювати та захистити дітей від появи залежності від них.

Про це пише Ukr.Media.

Діти, які проводять багато часу з гаджетами, швидко виявляють ознаки залежності:

Сильна внутрішня напруга: Сидіння без руху, відсутність активності та гри можуть спричинити накопичення напруги, особливо після школи. Тривога: Очікування часу для гаджетів може викликати тривогу, і діти можуть втрачати інтерес до інших справ. Маніпуляція та обман: Діти можуть використовувати різні способи, щоб отримати доступ до гаджетів, включаючи обман та маніпуляції. Дратівливість та агресія: Довгий час перед екраном може викликати стрес для очей та нервової системи, що може призвести до дратівливості та агресії. Апатія: Віртуальний світ не може замінити реальний досвід та спілкування, що може призвести до стану апатії.

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Діти повинні активно вивчати реальний світ, розвивати таланти та набувати життєвого досвіду, а не жити у віртуальному світі. Тому варто обмежувати час перебування дитини за переглядом гаджетів.

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