Путин заявил на саммите БРИКС о получении "секретного предложения" от Украины: о чем идет речь
По словам президента РФ, на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН турецкая сторона передала в Москву определенные предложения от Украины. Путин не раскрыл детали этой инициативы.
Как отметил российский лидер, Анкара выступила с предложениями по урегулированию ситуации в Черном море, включая вопросы безопасности судоходства и ядерных объектов. По его утверждению, Кремль готов был рассмотреть эти инициативы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году
Однако дальнейшее обнародование президентом Зеленским "Плана победы" Путин назвал препятствием для продолжения любых переговоров.
Комментируя перспективы урегулирования конфликта с Украиной, глава Кремля уклонился от конкретных оценок, отказавшись давать прогнозы.
Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!