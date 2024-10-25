Путин заявил на саммите БРИКС о получении 'секретного предложения' от Украины: о чем идет речь

По словам президента РФ, на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН турецкая сторона передала в Москву определенные предложения от Украины. Путин не раскрыл детали этой инициативы.

Как отметил российский лидер, Анкара выступила с предложениями по урегулированию ситуации в Черном море, включая вопросы безопасности судоходства и ядерных объектов. По его утверждению, Кремль готов был рассмотреть эти инициативы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Однако дальнейшее обнародование президентом Зеленским "Плана победы" Путин назвал препятствием для продолжения любых переговоров.

Комментируя перспективы урегулирования конфликта с Украиной, глава Кремля уклонился от конкретных оценок, отказавшись давать прогнозы.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!