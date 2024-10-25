Путін заявив на саміті БРІКС про отримання 'секретної пропозиції' від України: про що йдеться

За словами президента РФ, під час вересневої сесії Генасамблеї ООН турецька сторона передала до Москви певні пропозиції від України. Путін не розкрив деталей цієї ініціативи.

Як зазначив російський лідер, Анкара виступила з пропозиціями щодо врегулювання ситуації в Чорному морі, включаючи питання безпеки судноплавства та ядерних об'єктів. За його твердженням, Кремль був готовий розглянути ці ініціативи. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту БРІКС.

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Однак подальше оприлюднення президентом Зеленським "Плану перемоги" Путін назвав перешкодою для продовження будь-яких переговорів.

Коментуючи перспективи врегулювання конфлікту з Україною, очільник Кремля ухилився від конкретних оцінок, відмовившись давати прогнози.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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