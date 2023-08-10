Пять растений, которые нужно посеять в сентябре

Высокая летняя жара сменяется прохладной погодой в сентябре. Это возвращение утренней росы и прохладных ночей. Этот месяц благоприятен для посадки растений, которые ценят осенне-зимний климат.

Если вы не знаете, что посадить в своем огороде или декоративном саду, откройте для себя эти пять растений, которые можно посеять в сентябре. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Вот несколько идей для растений, которые можно посеять или посадить в вашем саду или на огороде в сентябре.

Посев гиацинтов в сентябре

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Гиацинт – многолетнее луковичное растение с яркими и ароматными цветками в форме колокольчиков, собранных в кисте. Гиацинт легко растить. Он ценит хорошо дренированную почву, легкую и богатую гумусом. Также может расти на песчаной почве.

Кроме того, избегайте выращивания цветов на каменистой, тяжелой и сырой почве. Луковица рискует сгнить.

Гиацинт тоже любит полутень. Это цветущее растение можно высаживать в почву, когда климат мягкий. Для этого с помощью лопаты сделайте в земле глубокую яму и насыпьте на дно смесь гравия и песка примерно на 2 см. Обратите внимание, что гиацинт следует сажать на глубину от 10 до 12 см в зависимости от луковицы. Ведь чем он больше, тем глубже его придется посадить. Обязательно поставьте луковицу вертикально и засыпьте почвой, не оставляя вокруг нее воздушные карманы. Тщательно утрамбуйте, затем немного полейте.

Избегайте чрезмерного полива, так как луковица рискует загнить. Если это произойдет, то вы заметите серую плесень, которая может образоваться на вашем растении.

Посадите анютины глазки в сентябре

Анютины глазки – преимущественно осенне-зимний цветок. Это вечнозеленое цветущее растение еще называют садовой фиалкой и его можно высаживать как в начале осени, так и в конце зимы.

Цветы бывают разных цветов и их можно использовать для украшения тортов. Братцы – неприхотливое растение, которое можно высаживать в саду для украшения бордюров и клумб.

Выбирайте богатую, хорошо дренированную и прохладную почву, а также снабдите растению полутень. Чтобы посадить анютины глазки, сделайте лунки в земле и смешайте почву из своего сада с небольшим количеством песка и торфяной пыли, чтобы получить эффектное цветение.

Если вы купили анютины глазки в горшках или кашпо, закопайте рассаду в лунки, предварительно убедившись пока корневой ком не станет влажным. Затем засыпьте землей, утрамбуйте и слегка полейте. Братцы боятся тли, улиток и плесени, а последняя вызывает гниение их корней.

Посев кориандра

Кориандр – это однолетнее ароматическое растение, которое легко выращивать на огороде или в бочках, горшках или кашпо. Его листья широко используются для ароматизации блюд и салатов. Он не любит пересадку или перемещение. Его можно высаживать как осенью, так и весной.

Это ароматное растение любит мягкую, легкую и богатую гумусом почву, то есть богатую гумусом. Кориандр также ценит известковую почву, в дополнение к солнечному свету.

Во время посева семян засыпьте его 1 см горшка и следите за тем, чтобы почва оставалась влажной, регулярно поливая растение, пока семена не прорастут. Прорежьте растения, когда у них появится 4 или 5 листьев. Эта операция заключается в удалении хрупких растений, оставляйте только сильные.

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Посев лука-порея

Лук-порей – вечнозеленое двухлетнее овощное растение. Этот овощ можно высаживать весной и осенью, ведь выдерживает заморозки до -5…-7°.

Растение нуждается в небольшом уходе и может держаться в земле, не боясь холодов. Заняв в сентябре, урожай можно собирать с мая по июнь. Лук-порей любит хорошо дренированный, свежий, богатый гумусом и рыхлую почву.

Это овощное растение также нуждается в солнце. Поливайте лук после посева, а затем поливайте его только в периоды засухи и жаркой погоды.

Посев шпината

Шпинат – очень полезный овощ для здоровья. Его листья можно есть сырыми или приготовленными. Шпинат предпочитает влажную, богатую гумусом, глинистую почву.

Чтобы собрать урожай шпината осенью и зимой, высевайте его с середины августа до ноября. Для этого подготовьте борозды на расстоянии 30 см друг от друга и засейте семена. Затем засыпьте их 3 см мелкой почвы и полейте, но не очень обильно.

После прорастания семян, обычно занимающих около 10 дней, прорежьте растения, когда у них появится 4 или 5 листьев. Обратите внимание, что шпинат нуждается в регулярном поливе.

Не ждите, пока почва высохнет между поливами, чтобы полить его. Вы можете замульчировать растения, чтобы почва оставалась прохладной.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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