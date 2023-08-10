П'ять рослин, які потрібно посіяти у вересні

Висока літня спека міняється прохолодною погодою у вересні. Це повернення ранкової роси та прохолодних ночей. Цей місяць сприятливий для посадки рослин, які цінують осінньо-зимовий клімат.

Якщо ви не знаєте, що посадити у своєму городі або декоративному саду, відкрийте для себе ці 5 рослин, які можна посіяти у вересні. Про це пише видання Sante Plus.

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Ось кілька ідей для рослин, які можна посіяти чи посадити у вашому саду, чи на городі у вересні.

Посів гіацинтів у вересні

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Гіацинт – багаторічна цибулинна рослина з яскравими та ароматними квітками у формі дзвіночків, які зібрані в китиці. Гіацинт легко вирощувати. Він цінує добре дренований грунт, легкий і багатий на гумус. Також може рости на піщаному ґрунті.

Крім того, уникайте вирощування квітів на кам'янистому, важкому та сирому грунті. Цибулина ризикує згнити.

Гіацинт також любить півтінь. Цю квітучу рослину можна висаджувати в ґрунт, коли клімат м'який. Для цього за допомогою лопати зробіть у землі глибоку яму та насипте на дно суміш гравію та піску приблизно на 2 см. Зверніть увагу, що гіацинт слід садити на глибину від 10 до 12 см, залежно від цибулини. Адже чим він більший, тим глибше його треба буде посадити. Обов'язково поставте цибулину вертикально і засипте ґрунтом, не залишаючи навколо неї повітряних кишень. Ретельно утрамбуйте, потім трохи полийте.

Уникайте надмірного поливу, оскільки цибулина ризикує загнити. Якщо це станеться, то ви помітите сіру плісняву, яка може утворитися на вашій рослині.

Посадіть братки у вересні

Братки – переважно осінньо-зимова квітка. Цю вічнозелену квітучу рослину ще називають садовою фіалкою і її можна висаджувати як на початку осені, так і в кінці зими.

Квіти бувають різних кольорів і їх можна використовувати для прикраси тортів. Братки – невибаглива рослина, яку можна висаджувати у саду для прикраси бордюрів та клумб.

Обирайте багатий, добре дренований і прохолодний грунт, а також забезпечте рослині півтінь. Щоб посадити братки, зробіть лунки в землі і змішайте ґрунт зі свого саду з невеликою кількістю піску та торф'яного пилу, щоб отримати ефектне цвітіння.

Якщо ви купили братки в горщиках або кашпо, закопайте розсаду в лунки, попередньо переконавшись поки кореневий ком не стане вологим. Потім засипте землею, утрамбуйте і злегка полийте. Братки бояться попелиці, слимаків і цвілі, а остання викликає гниття їх коріння.

Посів коріандру

Коріандр – це однорічна ароматична рослина, яку легко вирощувати на городі або в діжках, горщиках або кашпо. Його листя широко використовується для ароматизації страв та салатів. Він не любить пересадки чи переміщення. Його можна висаджувати як восени, так і навесні.

Ця ароматна рослина любить м'який, легкий і багатий на гумус грунт, тобто багатий на гумус. Коріандр також цінує вапняний ґрунт, на додаток до сонячного світла.

Під час посіву насіння засипте його 1 см горщика і стежте за тим, щоб грунт залишався вологим, регулярно поливаючи рослину, поки насіння не проросте. Прорідіть рослини, коли у них з'явиться 4 або 5 листків. Ця операція полягає у видаленні тендітних рослин, залишайте тільки сильні.

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Посів цибулі-порею

Цибуля-порей – вічнозелена дворічна овочева рослина. Цей овоч можна висаджувати весною та осінню, адже витримує приморозки до -5…-7 °.

Рослина потребує невеликого догляду і може триматися в землі, не боячись холодів. Посівши у вересні, урожай можна збирати з травня до червня. Цибуля-порей любить добре дренований, свіжий, багатий гумусом і пухкий ґрунт.

Ця овочева рослина також потребує сонця. Поливайте цибулю після посіву, а потім поливайте її тільки в періоди посухи і спекотної погоди.

Посів шпинату

Шпинат – дуже корисний овоч для здоров'я. Його листя можна їсти сирим або приготовленим. Шпинат віддає перевагу вологому, багатому на гумус, глинистому грунту.

Щоб зібрати врожай шпинату восени та взимку, висівайте його з середини серпня по листопад. Для цього підготуйте борозни на відстані 30 см один від одного та засійте насіння. Потім засипте їх 3 см дрібного ґрунту та полийте, але не дуже рясно.

Після проростання насіння, яке зазвичай займає близько 10 днів, прорідіть рослини, коли у них з'явиться 4 або 5 листків. Зверніть увагу, що шпинат потребує регулярного поливу.

Не чекайте, поки ґрунт висохне між поливами, щоб полити його. Ви можете замульчувати рослини, щоб грунт залишався прохолодним.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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