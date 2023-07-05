Работает в штатном режиме: Эксперты оценили риск катастрофы на ЗАЭС

Несмотря на острую риторику между официальными лицами россии и Украины относительно ситуации на Запорожской АЭС, существует малая вероятность того, что рф осуществит ядерную провокацию на этом объекте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 июля.

Читайте также: В Минздраве предупредили об эвакуации при взрыве на ЗАЭС: что нужно знать

Аналитики указывают, что россия больше акцентирует внимание на обвинениях Украины в опасных действиях, связанных с Запорожской АЭС, включая создание условий для возможной фальшивой атаки, чем на реализации таких планов.

Отчет также отмечает, что шансы на значительный радиационный инцидент со стороны рф являются минимальными, поскольку реакторы Запорожской АЭС спроектированы с учетом больших повреждений.

Видео дня

Военные источники в Украине подтверждают эту оценку и отмечают, что даже если взрывные устройства были бы использованы, это не нанесло бы вреда реактору, но может создать ошибочное впечатление об обстреле Запорожской АЭС со стороны украинских сил.

Согласно данным Укргидрометцентра, радиационная ситуация по всей Украине к утру 5 июля находится в пределах нормы.

Утром 5 июля не зафиксировано повышение уровня радиации в Украине. Ранее Вооруженные Силы Украины предупреждали о возможных провокациях со стороны россии на Запорожской АЭС.

Также следует отметить, что в оккупированном городе Энергодаре, где расположена АЭС, а также в других городах Запорожской области, не зафиксировано ни одного повышения уровня радиации.

"Сейчас Запорожская АЭС работает в обычном режиме, и нет сведений о значительных перемещениях живой силы или техники со стороны оккупантов", – добавил глава Никопольской Региональной Военно-Гражданской Администрации Евгений Евтушенко.

Ранее в Запорожье начинаются учения на случай аварии на ЗАЭС.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!