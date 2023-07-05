Працює в штатному режимі: Експерти оцінили ризик катастрофи на ЗАЕС

Попри гостру риторику між офіційними особами росії та України щодо ситуації на Запорізькій АЕС, існує мала ймовірність того, що рф здійснить ядерну провокацію на цьому об'єкті. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW) від 4 липня.

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Аналітики вказують, що рф більше акцентує увагу на звинуваченнях України в небезпечних діях, пов'язаних з Запорізькою АЕС, включаючи створення умов для можливої фальшивої атаки, аніж на самій реалізації таких планів.

Звіт також відзначає, що шанси на значний радіаційний інцидент з боку рф є мінімальними, оскільки реактори Запорізької АЕС спроектовані з урахуванням великих пошкоджень.

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Військові джерела в Україні підтверджують цю оцінку і зауважують, що навіть якщо вибухові пристрої були б використані, це не завдало б шкоди реактору, але може створити помилкове враження про обстріл Запорізької АЕС з боку українських сил.

Згідно з даними Укргідрометцентру, радіаційна ситуація по всій Україні на ранок 5 липня перебуває в межах норми.

Уранці 5 липня не зафіксовано жодного підвищення рівня радіації в Україні. Раніше Збройні Сили України попереджали про можливі провокації з боку росії на Запорізькій АЕС.

Також варто зазначити, що в окупованому місті Енергодарі, де розташована АЕС, а також в інших містах Запорізької області не зафіксовано жодного підвищення рівня радіації.

"Наразі Запорізька АЕС працює у звичайному режимі, і немає відомостей про значні переміщення живої сили або техніки з боку окупантів", – додав голова Нікопольської Регіональної Військово-Цивільної Адміністрації Євген Євтушенко.

Раніше у Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС.

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