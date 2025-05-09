Распределение газа: сколько нужно будет платить в мае

Украинцы уже несколько лет отдельно платят за доставку природного газа – так называемую услугу распределения. В мае 2025 года тарифы остаются в силе, а принцип расчета хорошо известен.

Как рассчитывается плата за доставку газа

С 2020 года в Украине каждый потребитель получает два отдельных счета:

За газ как товар; За его распределение (доставку) в дом.

Это предусмотрено постановлением НКРЭКУ №2080. Расчет стоимости доставки базируется на объемах потребленного газа за прошлый газовый год (с 1 октября по 30 сентября). Среднемесячное потребление умножается на действующий тариф с учетом НДС. В 2025 году эта ставка составляет 0,384 грн. за 1 куб. м в месяц. Об этом говорится в материалах Киевгаза.

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Пример расчета:

Потребитель в Киеве с газовой плитой за год использовал 150 куб. м газа. Чтобы сосчитать ежемесячную плату:

150 куб.м ÷ 12 мес. × 0,384 грн = 4,80 грн/месяц.

Следовательно, такое лицо будет ежемесячно платить почти 5 гривен за доставку.

Кто может платить меньше

Даже если газом не пользуются, но дом или квартира подключены к сети, платить все равно придется – хоть и меньше. Для таких случаев предусмотрен минимальный платеж, размер которого зависит от типа газового оборудования, указанного в проекте газификации жилья.

Это означает, что даже за пустующий дом или квартиру без жильцов придется оплачивать минимальный объем потребления, установленный нормативно.

Напомним, мы уже писали, кому придется вернуть деньги за отопительный сезон.

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