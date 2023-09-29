Размер субсидии увеличится уже этой зимой: на какие суммы рассчитывать

В новом отопительном сезоне предполагается увеличение размера субсидий. Этот рост будет пропорционален увеличению стоимости коммунальных услуг, поскольку летом цены на электроэнергию также повысились.

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Следовательно, по информации ПФУ, главный принцип относительно размера субсидий остается неизменным: чем больше расходы на коммунальные услуги, тем выше размер субсидии. В прошлом году размер субсидий в отопительный сезон колебался в среднем от 1700 до 2000 гривен на каждую семью.

Отмечается, что официально отопительный период длится с октября по апрель и расчет размера субсидий начнут с 1 октября. Лица, получавшие субсидии в течение неотапливаемого сезона, автоматически получат перерасчет субсидий. То же касается и тех, кому была начислена нулевая субсидия.

Чтобы оформить субсидию, необходимо выполнить следующие шаги:

Подать заявление. Представить право на доходы. Подтвердить свое место жительства, используя свидетельство о праве собственности или договоре аренды.

Важно отметить, что субсидию не предоставляют лицам, у которых был обнаружен скрытый доход. Также она может быть отменена, если существуют долги за коммунальные услуги, превышающие 680 гривен. Однако в этом случае есть возможность оформить договор реструктуризации и подавать на субсидию.

В настоящее время размер субсидии во время неотапливаемого сезона составляет примерно от 350 до 400 гривен, а размер субсидий на следующий отопительный сезон пока не установлен. В прошлом году семьи получали в среднем от 1700 до 2000 гривен в месяц, и в этом году эта сумма увеличится в соответствии с увеличением расходов на коммунальные услуги.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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