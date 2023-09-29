Розмір субсидії збільшиться вже цієї зими: на які суми розраховувати

У новому опалювальному сезоні передбачається збільшення розміру субсидій. Це зростання буде пропорційним збільшенню вартості комунальних послуг, оскільки влітку ціни на електроенергію також підвищилися.

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Отже, за інформацією ПФУ, головний принцип стосовно розміру субсидій залишається незмінним: чим більше витрати на комунальні послуги, тим вищий розмір субсидії. У минулому році розмір субсидій під час опалювального сезону коливався в середньому від 1700 до 2000 гривень на кожну сім'ю.

Зазначено, що офіційно опалювальний період триває з жовтня по квітень, і розрахунок розміру субсидій розпочнуть з 1 жовтня. Особи, які отримували субсидії протягом неопалювального сезону, автоматично отримають перерахунок субсидій. Те ж саме стосується і тих, кому була нарахована нульова субсидія.

Щоб оформити субсидію, необхідно виконати такі кроки:

Подати заяву. Представити декларацію про доходи. Підтвердити своє місце проживання, використовуючи свідоцтво про право власності чи договір оренди.

Важливо зазначити, що субсидію не надають особам, у яких виявили прихований дохід. Також її можуть скасувати, якщо існують борги за комунальні послуги, що перевищують 680 гривень. Однак у такому випадку є можливість оформити договір реструктуризації та подавати на субсидію.

Наразі розмір субсидії під час неопалювального сезону становить приблизно від 350 до 400 гривень, а розмір субсидій на наступний опалювальний сезон поки що не встановлено. У попередньому році сім'ї отримували в середньому від 1700 до 2000 гривень на місяць, і цього року ця сума збільшиться відповідно до збільшення витрат на комунальні послуги.

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