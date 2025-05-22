Рейтинг районов Киева по ценам на вторичное жилье: где искать лучшие предложения

В центре Киева жилье традиционно самое дорогое, в то время как в отдаленных районах столицы средняя цена квадратного метра заметно ниже. В некоторых случаях стоимость квартир в таких районах даже уступает ценам в пригороде.

По информации платформы ЛУН, цены на квадратный метр в столице колеблются – от почти 2 600 долларов в престижных локациях до менее 1 000 долларов в более доступных районах. 24 Канал подготовил обзор стоимости одно-, двух- и трехкомнатных квартир в разных районах города.

Премиальные районы Киева: Печерск и Шевченковский

Высокие цены на жилье в столице наблюдаются в Печерском районе. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь в среднем достигает 124 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры оцениваются примерно в 190 тысяч, а трехкомнатные – в 300 тысяч долларов.

Шевченковский район занимает вторую позицию по уровню цен. Здесь однокомнатная квартира в среднем стоит 79,9 тысяч долларов, двухкомнатная – 125 тысяч, а трехкомнатная – 189 тысяч долларов.

Читайте также: Квартиры дорожают на глазах: где в Украине взлетели цены на "двушки"

Третье место занимает Голосеевский район, где жилье уже доступнее: за однокомнатную квартиру просят в среднем 67,5 тысяч долларов, за двухкомнатную – 112 тысяч, а за трехкомнатную – около 154 тысяч долларов.

"Золотая середина" среди районов Киева

К районам с умеренными ценами относятся Подольский, Дарницкий, Днепровский, Соломенский и Оболонский районы. Средняя стоимость квартир в Подольском районе составляет:

однокомнатные – около 62 тысяч долларов;

двухкомнатные – примерно 90 тысяч долларов;

трехкомнатные – ориентировочно 109 тысяч долларов.

В Дарницком районе цены следующие:

однокомнатные – 61,5 тысячи долларов;

двухкомнатные – 90 тысяч долларов;

трехкомнатные – 115 тысяч долларов.

Для Днепровского района средние цены выглядят так:

однокомнатные – около 59 тысяч долларов;

двухкомнатные – примерно 75 тысяч долларов;

трехкомнатные – около 105 тысяч долларов.

В Соломенском районе средние цены на жилье таковы:

однокомнатные квартиры стоят около 55,5 тысячи долларов;

двухкомнатные – примерно 89 тысяч долларов;

трехкомнатные – ориентировочно 135 тысяч долларов.

В Оболонском районе средняя стоимость квартир составляет:

однокомнатные – около 54,5 тысячи долларов;

двухкомнатные – примерно 78,9 тысячи долларов;

трехкомнатные – около 113 тысяч долларов.

Самые "доступные" районы Киева

Низкие цены на жилье наблюдаются в Святошинском и Деснянском районах. Там однокомнатные квартиры стоят в среднем 50 тысяч и 41,8 тысяч долларов соответственно. Двухкомнатные квартиры имеют стоимость около 66 тысяч и 55,1 тысяч долларов соответственно, а трехкомнатные – примерно 87 тысяч и 69 тысяч долларов.

Раньше мы рассказывали, что произошло с ценами на квартиры в Киеве и как изменился рынок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!