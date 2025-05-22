Рейтинг районів Києва за цінами на вторинне житло: де шукати найкращі пропозиції

У центрі Києва житло традиційно найдорожче, тоді як у віддалених районах столиці середня ціна квадратного метра помітно нижча. У деяких випадках вартість квартир у таких районах навіть поступається цінам у передмісті.

За інформацією платформи ЛУН, ціни на квадратний метр у столиці коливаються – від майже 2 600 доларів у престижних локаціях до менш ніж 1 000 доларів у доступніших районах. 24 Канал підготував огляд вартості одно-, дво- та трикімнатних квартир у різних районах міста.

Преміальні райони Києва: Печерськ і Шевченківський

Найвищі ціни на житло у столиці спостерігаються в Печерському районі. Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут у середньому сягає 124 тисяч доларів. Двокімнатні помешкання оцінюються приблизно в 190 тисяч, а трикімнатні – у 300 тисяч доларів.

Шевченківський район посідає другу позицію за рівнем цін. Тут однокімнатна квартира в середньому коштує 79,9 тисячі доларів, двокімнатна – 125 тисяч, а трикімнатна – 189 тисяч доларів.

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Третє місце займає Голосіївський район, де житло вже доступніше: за однокімнатну квартиру просять у середньому 67,5 тисячі доларів, за двокімнатну – 112 тисяч, а за трикімнатну – близько 154 тисяч доларів.

"Золота середина" серед районів Києва

До районів із помірними цінами відносять Подільський, Дарницький, Дніпровський, Солом’янський та Оболонський райони. Середня вартість квартир у Подільському районі становить:

однокімнатні – близько 62 тисяч доларів;

двокімнатні – приблизно 90 тисяч доларів;

трикімнатні – орієнтовно 109 тисяч доларів.

У Дарницькому районі ціни такі:

однокімнатні – 61,5 тисячі доларів;

двокімнатні – 90 тисяч доларів;

трикімнатні – 115 тисяч доларів.

Для Дніпровського району середні ціни виглядають так:

однокімнатні – близько 59 тисяч доларів;

двокімнатні – приблизно 75 тисяч доларів;

трикімнатні – близько 105 тисяч доларів.

У Солом’янському районі середні ціни на житло такі:

однокімнатні квартири коштують близько 55,5 тисяч доларів;

двокімнатні – приблизно 89 тисяч доларів;

трикімнатні – орієнтовно 135 тисяч доларів.

В Оболонському районі середня вартість квартир складає:

однокімнатні – близько 54,5 тисяч доларів;

двокімнатні – приблизно 78,9 тисяч доларів;

трикімнатні – близько 113 тисяч доларів.

"Найдоступніші" райони Києва

Найнижчі ціни на житло спостерігаються у Святошинському та Деснянському районах. Там однокімнатні квартири коштують в середньому 50 тисяч та 41,8 тисячі доларів відповідно. Двокімнатні квартири мають вартість близько 66 тисяч і 55,1 тисячі доларів відповідно, а трикімнатні – приблизно 87 тисяч і 69 тисяч доларів.

Раніше ми розповідали, що сталося з цінами на квартири в Києві та як змінився ринок.

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