Рецепт салата из персиков и ветчины за 15 минут
Идеальное блюдо для летнего ужина или праздничного стола. Это блюдо прекрасно сочетает в себе разные вкусы и текстуры.
Ингредиенты:
– Ветчина – 300 г
– Персики – 4 шт.
– Фета – 200 г
– Масло оливковое Extra Virgin – 3 ст. л.
– уксус бальзамический – 1 ст. л.
– Мед – 1 ст. л.
– Дижонская горчица – 1 ст. л.
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Рукола – по вкусу
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Способ приготовления:
Заправка: перемешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу, приправьте солью и молотым перцем по вкусу.
Нарежьте ветчину. Персики порежьте на ломтики. В миске смешайте персики, ветчину и чистую сухую рукколу. Посыпьте сверху фетой и сбрызните соусом.
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