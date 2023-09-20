Рецепт яичного салата с крабовыми палочками за 30 минут
Этот салат по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не любит крабовые палочки. Он также доступен, ведь все ингредиенты для его приготовления можно найти в ближайшем магазине.
Ингредиенты:
Крабовые палочки –250 г
Яйца куриные – 4 шт.
Плавленый творог – 3 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Яблоки – 1 шт.
Лимон, сок – 20 г
Майонез 72% – 150 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Затем раздельно натрите белки и желтки.
Плавленые сырки натрите на средней терке, крабовые палочки – на грубой терке.
Большое яблоко натрите на мелкую терку и побрызгайте лимонным соком.
Салат выкладывайте слоями: белки, творожок, лук, крабовые палочки и яблоко, превышая майонезом. Сверху салат смажьте майонезом и посыпьте желтками.
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