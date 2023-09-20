Рецепт яичного салата с крабовыми палочками за 30 минут

Этот салат по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не любит крабовые палочки. Он также доступен, ведь все ингредиенты для его приготовления можно найти в ближайшем магазине.

Ингредиенты:

Крабовые палочки –250 г

Яйца куриные – 4 шт.

Плавленый творог – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яблоки – 1 шт.

Лимон, сок – 20 г

Майонез 72% – 150 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Затем раздельно натрите белки и желтки.

Плавленые сырки натрите на средней терке, крабовые палочки – на грубой терке.

Большое яблоко натрите на мелкую терку и побрызгайте лимонным соком.

Салат выкладывайте слоями: белки, творожок, лук, крабовые палочки и яблоко, превышая майонезом. Сверху салат смажьте майонезом и посыпьте желтками.

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