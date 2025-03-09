Резкое потепление в Украине: как долго украинцы будут наслаждаться мартовской 'жарой'

Март с самого начала порадовал теплом. На всей территории страны ожидается сухая и теплая погода.

Из-за таких погодных условий на многих метеостанциях уже зафиксировали начало метеорологической весны. Теплые воздушные массы охватили большинство регионов Украины. Об этом рассказала Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра, пишет ТСН.

Она отметила, что среднесуточные температуры в большинстве областей уже несколько дней остаются выше нуля, что свидетельствует о переходе к весеннему сезону.

В течение всей недели, выходных и даже в начале следующей недели, в Украине сохранится сухая погода без осадков. В ближайшие дни немного прохладнее будет в Карпатском регионе, восточных областях и у морского побережья – там дневная температура будет колебаться в пределах +8…+13 °С. В других частях страны средние показатели составят +11…+17 °С.

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Своими прогнозами на весенние месяцы синоптик поделился Владимир Деркач. Он отметил, что первые десять дней марта будут преимущественно сухими.

Осадки возможны, но они будут слабыми и нечастыми. Ожидается усиление ветра. До 10 марта ночью в большинстве своем будет держаться незначительный мороз, а днем температура будет подниматься выше нуля. Вторая декада марта, по словам синоптика, принесет больше тепла, хотя значительных осадков все еще не предвидится. Ночью возможны небольшие минусовые температуры, но только местами. Днем будет ощутимо теплее, а термометры будут местами показывать свыше +10 °С.

Третья декада месяца начнется с похолодания. Ожидается дождь средней интенсивности, местами возможен мокрый снег. Во второй половине периода количество осадков уменьшится, но западный ветер принесет несколько повышенную влажность. Хотя температура пойдет ввысь, существенного потепления пока ждать не стоит.

Синоптик добавляет, что настоящее весеннее тепло не спешит прийти и в начале апреля. Потепление продлится всего день-два, после чего снова будут несколько прохладных дней с осадками. Такая переменная погода сохранится до конца первой декады месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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