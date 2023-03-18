Родительская поминальная суббота 18 марта: традиции и запреты

Во время Великого поста проходят родительские поминальные субботы, когда вспоминают умерших родственников и близких. 18 марта – родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.

В этот день поминают родственников и умерших людей. Как правильно поминать, нужно ли идти в церковь и что запрещено делать в этот день, читайте в материале UAportal.

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Как правильно вести себя в этот день

Заведено заказывать в пятницу ужина поминальные службы – парастас или большую панихиду. Однако умерших можно поминать и дома, в утренних молитвах, через которые идет общение между живыми и мертвыми.

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18 марта нужно идти в храм и нести постную пищу в память. Важно участвовать в этом: искренне молиться, ставить свечи, делать пожертвования.

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На заупокойную родительскую субботу идут на кладбище наводить порядок на могилах. Также можно заказать у священника панихиду на могилу родственника, или просто помолитесь сами.

В этот день кое-кто устраивает поминальные обеды, но обязательно песни. На столе ни в коем случае не должно быть алкоголя.

Что нельзя делать в поминальный день

В родительские субботы принято ходить на кладбище. Помните, что церковь не поддерживает оставление пищи и искусственных цветов на могилах. Также есть другие запреты:

нельзя ссориться, ругаться, плохо думать о ком-то, злословить и завидовать;

нельзя устраивать шумные застолья и поминки с алкоголем;

нельзя упоминать о усопших плохо, с оскорблением;

нельзя отказывать в подаянии.

Напомним, Великий пост, предшествующий Пасхе, начался 27 февраля. Весь период верующих ждут ограничения в еде и развлечениях.

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